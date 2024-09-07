Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden Eskişehir istikametine seyir halindeki 54 RF 018 plaka otomobil sürücü Volkan C., Bilecik Şehir mezarlığı karşısına geldiği esnada aracının direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK