Bilecik'te trafik güvenliğini tehlikeye atan şüpheli yakalandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan şüpheli, Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan şüpheli yakalandı.
Söğüt İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması' suçundan 16 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK