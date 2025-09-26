Bilecik'te Trafik Güvenliği İçin Radar Hız Denetimleri Devam Ediyor

Bilecik'te trafik güvenliği için radar hız denetimleri devam ediyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla kent genelinde belirli noktalarda radar ile hız denetimlerinin sürdüğünü duyurdu. İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, vatandaşlara hız limitlerine uymaları konusunda çağrıda bulunarak, "Hem kendi canımızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için kurallara riayet edelim. Denetimler aralıksız devam edecek ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacak" dedi. - BİLECİK