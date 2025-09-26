Haberler

Bilecik'te Trafik Güvenliği İçin Radar Hız Denetimleri Devam Ediyor

Bilecik'te Trafik Güvenliği İçin Radar Hız Denetimleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla radar hız denetimlerinin sürdüğünü ve sürücülerin hız limitlerine uyması gerektiğine dikkat çekti.

Bilecik'te trafik güvenliği için radar hız denetimleri devam ediyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla kent genelinde belirli noktalarda radar ile hız denetimlerinin sürdüğünü duyurdu. İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, vatandaşlara hız limitlerine uymaları konusunda çağrıda bulunarak, "Hem kendi canımızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için kurallara riayet edelim. Denetimler aralıksız devam edecek ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Netanyahu'ya resti çekti: Bu kadar yeter, artık durma zamanı

Trump Netanyahu'ya resti çekti: İzin vermeyeceğim, artık yeter
Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti

Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.