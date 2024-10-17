Bilecik'te Trafik Denetimlerinde Sürücülere 13 Bin TL Ceza
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla yapılan trafik denetimlerinde sürücülere toplamda 13 bin 926 TL idari para cezası kesildi. Cezaların gerekçeleri arasında emniyet kemeri kullanmamaktan cep telefonu ile seyir halinde bulunmaya kadar çeşitli ihlaller yer aldı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden gerçekleştirilen trafik denetimlerinde sürücülere 13 bin 926 TL trafik idari para cezası uygulandı.
KGYS üzerinden il merkezinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında 13 adet emniyet kemeri kullanmamak, 5 adet gece sis ışıklarını sisli havalar dışında yakmak ve 1 adet seyir halinde cep telefonu kullanmak maddeleri gereğince toplamda 13 bin 926 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK
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