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Bilecik'te Trafik Denetimlerinde Ceza Yağdı

Bilecik'te Trafik Denetimlerinde Ceza Yağdı
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Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde kural ihlalinde bulunan 255 araç ve sürücüsüne toplamda 556 bin 301 TL ceza kesildi. Bozüyük-Eskişehir-Bursa karayolunda gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 587 araç denetlendi.

Bilecik'te gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ederken, kural ihlali yapan araç ve sürücülerine ceza yağdı.

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince Bozüyük-Eskişehir-Bursa karayolunda yapılan trafik uygulamalarında 587 araç ve sürücüsü denetlendi. Çeşitli maddelerden toplamda 255 araç ve sürücüsüne 556 bin 301 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamalarında ise 291 araç ve sürücüsü denetlendi. 74 araç ve sürücüsüne 187 bin 80 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde yapılan trafik uygulamalarında; 176 araç ve sürücüsü denetlendi. 45 araç ve sürücüsüne 61 bin 625 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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