Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 82 Araç Sürücüsüne 122 Bin 284 TL Cezai İşlem Uygulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 82 araç sürücüsüne 122 bin 284 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda hız ihlali, hatalı park, trafik levhalarına uymamak gibi çeşitli suçlardan cezai işlem yapıldı.

Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 82 araç sürücüsüne 122 bin 284 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 221 araç sürücüsü denetlendi. 221 denetimden 82 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 27 adet araç sürücüsüne 'Hız ihlali-radar', 23 adet araç sürücüsüne 'Hatalı Park', 10 adet araç sürücüsüne 'Trafik Levhalarına Uymamak', 4 adet motosiklet sürücüsüne 'Kask Kullanmamak', 4 adet araç sürücüsüne 'Sürücülerin sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmesi', 4 adet araç sürücüsüne 'Sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanması', 3 adet araç sürücüsünün 'sürücülerin sürücü belgesini yanında bulundurmaması', 1 adet araç sürücüsüne 'Araçların sağından geçmek', 1 adet araç sürücüsüne 'Yaya geçitlerinde yayalara ilk hakkını vermemek', 1 adet araç sürücüsüne 'Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Alkollü araç kullanma', 1 adet araç sürücüsüne Trafik güvenliği ile ilgili genel yükümlülüklere uymamak', 1 adet araç sürücüsüne 'Takograf kullanmamak', 1 adet araç sürücüsüne 'Kavşaklarda gereksiz duraklamak' suçlarından toplam 82 araç sürücüsüne 122 bin 282 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik trafik Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

 Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

 Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bakmadan Geçme

Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir? TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA? Yeni başkan bugün belli olacak! MASTERCHEF TESTİ KEBABI TARİFİ l Masterchef Testi Kebabı nasıl yapılır? Testi Kebabının malzemeleri ve püf noktaları neler? 19 Temmuz Bim Aktüel Kataloğu: Yarın Bim'de Hangi Ürünler Var? Joe Biden kovid mi oldu? Biden koronavirüs'e mi yakalandı, testi pozitif mi çıktı?
Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title