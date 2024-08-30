Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 64 Araç Sürücüsüne 63 Bin 48 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 64 araç sürücüsüne 63 bin 48 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 173 araç sürücüsü denetlenirken 64 araç sürücüsüne ise 63 bin 48 TL trafik idari para cezası uygulandı. 34 araç sürücüsüne 'Hatalı park', 12 araç sürücüsüne 'Trafik Levhalarına uymamak', 4 motosiklet sürücüsüne 'ask takmamak', 4 araç sürücüsüne 'Yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak', 2 araç sürücüsüne 'Yüksek sesle müzik yayını yapmak', 1 araç sürücüsüne 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Polisin dur ihtarına uymamak', 1 araç sürücüsüne 'Seyir halinde telefon kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Muayene yaptırmamak', 1 araç sürücüsüne 'farklı okunmasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak', 1 araç sürücüsüne 'Tehlikeli şekilde şerit değiştirmek', 1 araç sürücüsüne 'Dönüş ve şerit değiştirme kurallarına uymamak', 1 araç sürücüsüne 'Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamamak' maddeleri gereğince toplamda 63 bin 48 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK