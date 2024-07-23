Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 62 Araç Sürücüsüne 83 Bin 381 TL Cezai İşlem Uygulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 62 araç sürücüsüne toplamda 83 bin 381 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde hız ihlali, kask takmama, trafik işaretlerine uymama gibi çeşitli suçlar tespit edildi.

Bilecik'te düzenlenen trafik denetimlerinde 62 araç sürücüsüne 83 bin 381 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamalarda 179 araç sürücüsü denetlenirken 62 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 20 adet araç sürücüsüne 'Hız-Radar İhlali', 4 adet motosiklet sürücüsüne 'Kask Takmamak', 3 adet araç sürücüsüne 'Trafik İşaret ve Levhalara Uymamak', 2 adet araç sürücüsüne 'Yüksek Ses ile Müzik Yayını Yapmak', 2 adet araç sürücüsüne 'Muayenesiz Araç Kullanmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Çekme Belgeli Aracı Trafikte Kullanmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Plakanın okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Yetersiz Ehliyet', 1 adet araç sürücüsüne 'Sigorta Yaptırmama', 1 adet araç sürücüsüne 'Alkollü Araç Kullanmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Engelliler için Ayrılan Alana Park Etmek' maddeleri gereğince toplam 83 bin 381 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

 İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

 Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Oğuzeli, Araban 23-24 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Ceyhan, Kozan, İmamoğlu 23-24 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti

ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title