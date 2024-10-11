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Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 55 Milyon TL Ceza Kesildi

Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 55 Milyon TL Ceza Kesildi
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Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere toplamda 55 milyon 630 bin TL para cezası uygulandı. 587 araç ve sürücüsü denetlenerek farklı kural ihlalleri nedeniyle ceza kesildi.

Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan araç sürücülerine 55 milyon 630 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince Bozüyük-Eskişehir ve Bursa devlet karayollarında yapılan trafik uygulamalarında 587 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan denetleme 235 araç sürücülerine hız ihlalinden, 6 araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan, 4 araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak, 4 araç sürücüsüne ticari amaçla yük ve yolcu taşımaktan, 2 araç sürücüsüne mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbirden geri alındığı halde araç kullanmak, 1 araç sürücüsüne kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerinde taksimetre bulundurmamak, 1 araç sürücüsüne tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak, 1 araç sürücüsüne trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan olmak üzere toplamda 55 milyon 630 bin TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik bilecik 3-sayfa Ekonomi trafik Hukuk

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