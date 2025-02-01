Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 55 Araç Sürücüsüne Ceza Uygulandı

Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce; Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden il merkezinde yapılan trafik denetimlerinde,13 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanma trafiği ihlal etme suçundan cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce; KGYS üzerinden il merkezinde yapılan trafik denetimlerinde, 487 araç denetlenirken, 42 adet 'Emniyet Kemeri Kullanmamak' 13 araç sürücüsü 'Seyir Halinde Cep Telefonunu Kullanmak' toplamda 55 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 'Trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uymayı unutmayın' bilgi notu kaydedildi. - BİLECİK