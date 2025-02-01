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Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 55 Araç Sürücüsüne Ceza Uygulandı

Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 55 Araç Sürücüsüne Ceza Uygulandı
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Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, KGYS üzerinden yapılan trafik denetimlerinde 487 aracı kontrol ederek 55 sürücüye ceza uyguladı. 13 sürücü cep telefonu kullanmaktan, 42 sürücü ise emniyet kemeri takmamaktan cezalandırıldı.

Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce; Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden il merkezinde yapılan trafik denetimlerinde,13 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanma trafiği ihlal etme suçundan cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce; KGYS üzerinden il merkezinde yapılan trafik denetimlerinde, 487 araç denetlenirken, 42 adet 'Emniyet Kemeri Kullanmamak' 13 araç sürücüsü 'Seyir Halinde Cep Telefonunu Kullanmak' toplamda 55 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 'Trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uymayı unutmayın' bilgi notu kaydedildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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