Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 477 Uygulama Yapıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetimlerinde etkin çalışmalarını sürdürüyor bu çerçevede kent genelinde 86 noktada toplam 477 uygulama gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde önemli sonuçlar elde etti. 86 noktada toplam 477 uygulama gerçekleştirilirken, Denetimler çerçevesinde 6 bin 361 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli ihlaller nedeniyle 97 araç trafikten men edilirken, 21 sürücünün sürücü belgesiz araç kullandığı tespit edildi.

Ayrıca, 4 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlenirken, hız sınırını aşan bin 36 sürücüye ve diğer trafik kurallarını ihlal eden 721 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Toplamda bin 782 sürücüye trafik kurallarına uymamaktan dolayı ceza kesildi. - BİLECİK