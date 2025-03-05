Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesinde sert sözler
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor

Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 477 Uygulama Yapıldı

Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 477 Uygulama Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde 86 noktada gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 6 bin 361 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimler sonucunda 97 araç trafikten men edilirken, toplamda bin 782 sürücüye ceza kesildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetimlerinde etkin çalışmalarını sürdürüyor bu çerçevede kent genelinde 86 noktada toplam 477 uygulama gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde önemli sonuçlar elde etti. 86 noktada toplam 477 uygulama gerçekleştirilirken, Denetimler çerçevesinde 6 bin 361 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli ihlaller nedeniyle 97 araç trafikten men edilirken, 21 sürücünün sürücü belgesiz araç kullandığı tespit edildi.

Ayrıca, 4 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlenirken, hız sınırını aşan bin 36 sürücüye ve diğer trafik kurallarını ihlal eden 721 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Toplamda bin 782 sürücüye trafik kurallarına uymamaktan dolayı ceza kesildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ronaldo kırbaçlanacak mı?
img

Baharı müjdeleyen görüntü! Coşkulu buluşma anbean kamerada
img

Bankta oturan iki kardeşi öldüren şüpheliden "oruç" savunması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi
Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek

Acun'a bir darbe de RTÜK'ten

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.