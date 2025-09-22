Haberler

Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 22 Sürücüye Ceza

Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 22 araç sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle cezai işlem uygulandı. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali, kask takmama ve cep telefonu kullanımı gibi kurallar kontrol edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hava araçlarıyla da desteklenen trafik denetimlerinde 22 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, araç tescil plakasında değişiklik yapmak, kask takmamak, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi konular kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda 22 araç sürücüsüne ilgili maddeler kapsamında cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Tüm vatandaşların daha güvenli bir trafik ortamına kavuşması amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kurallara uyulması önemli" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
