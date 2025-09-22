Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 22 Sürücüye Ceza

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hava araçlarıyla da desteklenen trafik denetimlerinde 22 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, araç tescil plakasında değişiklik yapmak, kask takmamak, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi konular kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda 22 araç sürücüsüne ilgili maddeler kapsamında cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Tüm vatandaşların daha güvenli bir trafik ortamına kavuşması amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kurallara uyulması önemli" dedi. - BİLECİK