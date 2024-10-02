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Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 194 Bin Lira Cezai İşlem

Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 194 Bin Lira Cezai İşlem
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Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere toplam 194 bin lira ceza uygulandı. Bozüyük-Eskişehir-Bursa ve Bilecik-Adapazarı-İstanbul karayollarında gerçekleştirilen denetimlerde bin 494 araç durdurulurken, 255 sürücüye toplam 477 bin 884 TL trafik cezası kesildi.

Bilecik'te trafik ekiplerin yaptıkları denetimde kuralları ihlal eden sürücülere 194 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bozüyük-Eskişehir-Bursa karayolunda yapılan denetimde bin 494 araç durdurulurken, 255 sürücüye 477 bin lira cezai işlem uygulandı. Bilecik-Adapazarı-İstanbul karayolu üzerinde yapılan trafik denetimlerinde 679 araç ve sürücüsü denetlenirken, 255 araç ve sürücüsüne 477 bin 884 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Öte yandan il genelindeki denetimlerde 181 araç ve sürücüsü denetlendi. Çeşitli maddelerden 37 araç ve sürücüne 62 bin 815 TL trafik idari para cezası uygulanırken, ayrıca, 1 araç geçici süreyle trafikten men edilerek, otoparka çektirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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