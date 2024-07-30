Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 14 Sürücüye 10 Bin 476 TL Cezai İşlem Uygulandı
Bilecik'te yapılan trafik kontrol denetimlerinde 14 araç sürücüsüne toplam 10 bin 476 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, 13 araç sürücüsüne 'Emniyet Kemeri Kullanmamak', 1 araç sürücüsüne 'Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak' maddeleri gereğince cezai işlem yapıldı.
Bilecik'te yapılan trafik kontrol denetimlerinde 14 araç sürücüsüne toplam 10 bin 476 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bilecik'te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan trafik denetimlerinde; 13 araç sürücüsüne 'Emniyet Kemeri Kullanmamak, 1 araç sürücüsüne 'Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak' maddeleri gereğince toplamda 10 bin 476 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK