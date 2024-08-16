Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 134 Araç Sürücüsüne 247 Bin 463 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 134 araç sürücüsüne 247 bin 463 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 309 araç sürücüsü denetlenirken 134 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. 119 araç sürücüsüne 'Radar-Hız İhlali', 5 araç sürücüsüne 'Hatalı Sollama', 3 araç sürücüsüne 'Muayenesiz Araç Kullanma', 3 araç sürücüsüne Taşıma Kanunu 26. Maddeden cezai işlem, 1 araç sürücüsüne 'Brandasız Yük Taşıma', 1 araç sürücüsüne 'İzin Verilen Taşıma Sınırı Üzerinde Yük Taşımak', 1 araç sürücüsüne 'Takograf Cihazını Kullanmamak', 1 araç sürücüsüne 'Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak' maddeleri gereğince toplam 247 bin 463 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK