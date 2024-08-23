Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 109 Araç Sürücüsüne 209 Bin 331 TL Cezai İşlem Uygulandı
Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 268 araç kontrol edildi ve 109 araç sürücüsüne toplamda 209 bin 331 TL trafik idari para cezası uygulandı. Cezalar arasında muayenesiz araç kullanmak, radar-hız ihlali, takograf cihazını kullanmamak, ehliyetsiz araç kullanmak, brandasız yük taşımak, alkollü araç kullanmak ve aykırı ışık donanımı gibi ihlaller yer aldı.
Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 109 araç sürücüsüne 209 bin 331 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 268 araç denetlendi ve 109 araç sürücüsüne 209 bin 331 TL cezai işlem uygulandı.
6 araç sürücüsüne 'Muayenesiz araç kullanmak', 65 araç sürücüsüne 'Radar-hız ihlali', 2 araç sürücüsüne 'Takograf cihazını kullanmamak', 2 araç sürücüsüne 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Brandasız yük taşımak', 1 araç sürücüsüne 'Alkollü araç kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Aykırı ışık donanımı' maddeleri gereğince toplam 209 bin 331 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK