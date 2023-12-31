Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Trafik ekipleri, sürücülere yönelik emniyet kemeri, kış lastiği, muayene, ruhsat, ehliyet olmak üzere kapsamlı kontroller yapıyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğe bağlı trafik ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yılbaşında vatandaşların huzur ve güvenliği için kontrol ve denetimlerine devam ediyor. Trafik ekipleri, sürücülere yönelik emniyet kemeri, kış lastiği, muayene, ruhsat, ehliyet olmak üzere kapsamlı kontroller yapıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bilecik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title