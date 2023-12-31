Bilecik'te Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğe bağlı trafik ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yılbaşında vatandaşların huzur ve güvenliği için kontrol ve denetimlerine devam ediyor. Trafik ekipleri, sürücülere yönelik emniyet kemeri, kış lastiği, muayene, ruhsat, ehliyet olmak üzere kapsamlı kontroller yapıyor. - BİLECİK