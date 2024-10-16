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Bilecik'te Trafik Denetimleri: 738 Bin TL Ceza Kesildi

Bilecik'te Trafik Denetimleri: 738 Bin TL Ceza Kesildi
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Bilecik'te 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 57 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 286 aracın sürücüsüne toplamda 738 bin 642 TL ceza uygulandı.

Bilecik'te trafik ekipleri tarafından il genelinde trafik denetlemesi gerçekleştirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince 13-14 Ekim tarihleri arasında il genelinde yapılan trafik uygulamalarında bin 57 araç ve sürücüsü denetlendi. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında 286 araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden 738 bin 642 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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