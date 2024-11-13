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Bilecik'te Trafik Denetimleri: 35 Sürücüye 30 Bin TL Ceza

Bilecik'te Trafik Denetimleri: 35 Sürücüye 30 Bin TL Ceza
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Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 35 araç sürücüsüne toplamda 30 bin 678 TL trafik cezası kesildi. İl Emniyet Müdürü, denetimlerin 7/24 sürdüğünü belirtti.

Bilecik'te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden il merkezinde yapılan trafik denetimleri devam ediyor.

Bir haftalık denetim kapsamında; kurallara uymayan 35 araç sürücüsüne toplamda 30 bin 678 TL trafik idari para cezası uygulandı. 19 araç sürücüsüne 'Emniyet Kemeri Kullanmamak', 8 araç sürücüsüne 'Gece Sis Farlarını Sisli Havalar Dışında Yakmak', 7 araç sürücüsüne 'Seyir Halinde Cep Telefonunu Kullanmak', 1 araç sürücüsüne ise 'Tehlikeli Şerit Değiştirmek' suçlarından ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı; "7 gün 24 saat görev başında her ortamda suç ve suçluyla mücadele ediyoruz. Unutmayın, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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