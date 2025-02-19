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Bilecik'te Trafik Denetimleri: 1783 Sürücüye Ceza

Bilecik'te Trafik Denetimleri: 1783 Sürücüye Ceza
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Bilecik'te gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda bin 783 sürücüye ceza kesildi. 483 uygulama ile denetlenen 5 bin 940 araç ve sürücüsünden 78 araç trafikten men edildi.

Bilecik'te bir hafta içerisinde kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında bin 783 sürücüye ceza yazıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince; 89 uygulama noktasında 483 trafik uygulaması icra edildi. 5 bin 940 araç ve sürücüsü denetlenirken 78 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, 13 sürücüye belgesiz araç kullanmak, 5 sürücüye alkollü araç kullanmak, 987 sürücüye hız sınırını aşmak ve diğer maddeler olmak üzere toplam bin 783 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden gelen açıklamaya göre; denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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