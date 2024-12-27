Bilecik'te Trafik Denetiminde Ceza Yağdı
Bilecik'te gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan 64 sürücüye toplamda 39 bin 488 TL ceza kesildi. İhlaller arasında ters yönde araç kullanma, yaya yolunda araç kullanma ve alkollü sürüş gibi çeşitli kural ihlalleri yer aldı.
Bilecik'te trafik ekipleri tarafından gerçekleşen denetimde kural ihlali yapan araç sürücülerine adeta ceza yağdı.
Bilecik'te Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafik denetimi yapıldı. Denetimde 64 araç ve sürücüsü denetlenirken; 2 sürücüye ters yönde araç kullanmak, 1 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 1 sürücüye yaya yolunda araç kullanmak, 9 sürücüye hatalı park, 1 sürücüye alkollü araç kullanmak, 2 sürücüye araç üzerinde mevzuata aykırı değişiklik yapmak, 1 sürücüye trafik polisinin uyarı ve işaretlerine uymamaktan cezai işlem yapıldı.
Kent genelinde toplamda 17 araç sürücüsüne çeşitli sebeplerden 39 bin 488 TL idari para cezası kesildi. - BİLECİK