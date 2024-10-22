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Bilecik'te Trafik Denetiminde 124 Bin TL Ceza Uygulandı

Bilecik'te Trafik Denetiminde 124 Bin TL Ceza Uygulandı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, drone destekli trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 83 sürücüye toplam 124 bin 998 TL ceza kesildi.

Bilecik'te daha güvenli bir trafik için ekiplerce yapılan uygulama kapsamında kural ihlali yapan araç sürücülerine 124 bin 998 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme ekiplerince yapılan drone destekli trafik denetiminde 83 adet araç ve sürücüsü denetlendi. Bu sebeple trafik kurallarına uymayan araç 83 araç sürücülerine ise kırmızı ışık kuralına uymamak maddesi gereğince toplamda 124 bin 998 TL trafik idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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