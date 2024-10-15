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Bilecik'te Trafik Denetimi: 621 Araç Durduruldu, 434 Bin TL Ceza Kesildi

Bilecik'te Trafik Denetimi: 621 Araç Durduruldu, 434 Bin TL Ceza Kesildi
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Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 621 araç ve sürücüsü durduruldu. Uygulanan cezalar toplamda 434 bin 529 TL'yi buldu.

Bilecik'te trafik ekiplerince 1 günde 621 araç ve sürücüsü denetimi yapılırken, 434 bin 529 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik İ Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri il genelinin çeşitli uygulama noktalarında trafik denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde 621 araç ve sürücüsü durduruldu. Yapılan denetimlerde 235 araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden 434 bin 529 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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