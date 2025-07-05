Bilecik'te Tırın Devrilmesi Sonucu 2 Yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan tırın fabrika bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli-Bilecik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; N.K. idaresindeki 11 AAK 734 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir fabrikanın bahçesine devrildi. Kazada sürücü N.K. ile S.V. isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK