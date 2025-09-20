Bilecik'te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir-Bilecik karayolunda seyir halindeki Kerim İ. idaresindeki 16 RBV 70 plakalı tır, Poyra OSB istikametinde yan yoldan çıkan Ramazan G. idaresindeki 34 ELC 201 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4 ELC 201 plakalı otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Vahid A., Rahmatullah B. ve Atik A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK