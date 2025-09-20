Haberler

Bilecik'te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Güncelleme:
Alınan bilgilere göre; Eskişehir-Bilecik karayolunda seyir halindeki Kerim İ. idaresindeki 16 RBV 70 plakalı tır, Poyra OSB istikametinde yan yoldan çıkan Ramazan G. idaresindeki 34 ELC 201 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4 ELC 201 plakalı otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Vahid A., Rahmatullah B. ve Atik A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
