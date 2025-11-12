Bilecik'te Tır Kazası: D-650 Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün gece meydana gelen tır kazası nedeniyle D-650 kara yolu İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapandı.

Osmaneli ilçesi Selimiye Köyü mevkiinde İstanbul istikametinde seyir halinde olan İbrahim D. yönetimindeki 11 DY 179 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Tırın yolu kapatması sebebiyle D-650 kara yolu İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapanırken, trafik akışının yeniden sağlanması amacıyla Bölge Trafik Polisi ekipleri ve kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK