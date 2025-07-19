Bilecik'te Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Bilecik - Sakarya kara yolunda bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın taşıdığı su paketleri yola savrularak trafikte aksamalara neden oldu.

Bilecik'te kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Olay, Bilecik - Sakarya kara yolu üzerindeki Bayırköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; N.M. (64) idaresindeki 14 KJ 649 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada, tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola dökülen su paketleri ulaşıma engel oldu

Öte yandan, tırın taşıdığı su paketlerinin yola savrulması sonucu trafikte bir süreliğine ulaşıma kapandı. Kara yoluna dökülen su paketleri iş makineleriyle temizlendi. Çalışmanın ardından trafik, kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgil inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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