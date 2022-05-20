Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı - Haberler

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Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı

Bilecik'te bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Bilecik'te bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Osmaneli karayolunda A.T.'in kullandığı 59 ABS 286 plakalı tır, Vezirhan mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarparak, yan yola devrildi. Kazada araç sürücüsü A.T. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vezirhan, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

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