Bilecik'te Terör Örgütlerine Finansman Sağlayan Şahıs Tutuklandı
Bilecik'te DEAŞ, KCK ve PKK terör örgütlerine 'HAWALA' yöntemiyle para gönderen bir kişi yakalanarak tutuklandı. Şahıs, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan cezaevine gönderildi.
Bilecik'te terör örgütlerine finansman sağlayan kişi yakalanarak tutuklandı.
Bilecik'te, DEAŞ, KCK ve PKK silahlı terör örgütlerine sözde hol kampına 'HAWALA' yöntemiyle para gönderildiği tespit edildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelisini operasyonla yakaladı. Şahıs emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK