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Bilecik'te Televizyon Hırsızı Çocuk Yakalandı

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Bilecik'te bir işyeri önünde çalınan televizyonun hırsızının çocuk olduğu tespit edildi. Çocuk şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik'te televizyon hırsızı çocuk ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bilecik'te faaliyet gösteren bir işyeri önünde bırakılan televizyonun çalınması ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin suça sürüklenen çocuk şahıs olduğu tespit edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ile Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyon ile çocuk şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Hakkında; 'Açıktan Hırsızlık' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Çocuk şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Çalınan televizyon ekipler tarafından sahibine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Bilecik Çocuk Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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