Bilecik'te 'Tehdit' Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik'te 'Tehdit' suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Bilecik'te 'Tehdit' suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Yenişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca 'Tehdit' suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK