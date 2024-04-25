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Bilecik'te 'Tehdit' Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Bilecik'te 'Tehdit' suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te 'Tehdit' suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Yenişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca 'Tehdit' suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bilecik Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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