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Bilecik'te Tefecilere Operasyon: 2 Tutuklama

Bilecik'te Tefecilere Operasyon: 2 Tutuklama
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Bilecik'te emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı. 3 ay süren teknik takip sonucunda operasyon düzenlenerek, suç delilleri ele geçirildi.

Bilecik'te emniyet güçleri tarafından tefecilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlenirken, 2 kişi tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler gelen ihbar üzerine düğmeye bastı. Bilecik'te, tefecilik yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden şahıs ve organizasyonların tespit edilmesine yönelik olarak Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik takip destekli olarak 3 ay süreyle yürütülen soruşturma kapsamında, 2 şüpheli şahsın yakalanması ve suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda yapılan arama çalışmasında; iki adet dolu senet, not defteri, boş senetler ve dijital materyaller ele geçirilirken iki şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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