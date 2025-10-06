Haberler

Bilecik'te Tanker Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Tanker Devrildi, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki tanker kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Ekrem K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan tanker devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeşilyurt-İçköy mevki seyir halindeki 06 H 4821 plakalı tanker sürücüsü Ekrem K., aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tanker devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüsü Ekrem K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kiralık daire için yayınlanan ilan pes dedirtti: Emekliler aramasın

İnternette yayınlanan kiralık daire ilanı pes dedirtti
Haaland varsa sorun yok! Manchester City'den kritik galibiyet

Bu takımı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.