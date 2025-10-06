Bilecik'te Tanker Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan tanker devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeşilyurt-İçköy mevki seyir halindeki 06 H 4821 plakalı tanker sürücüsü Ekrem K., aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tanker devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüsü Ekrem K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK