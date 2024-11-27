Bilecik'te Taksirle Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik'te, 'Taksirle Öldürme' suçundan aranan bir kişi, emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik'te, 'Taksirle Öldürme' suçundan aranan şahıs emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine, konaklamak için öğretmenevine gelen şahsın arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahıs hakkında; Eskişehir Ağır Ceza İlamat Masasınca; "Taksirle Öldürme" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile aranması olan şahıs arama kaydı olduğu bilgisi üzerine asayiş ekipleri harekete geçti. Ekipler şüpheli şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etti.
Şahıs, adli makamlarca tutuklanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK