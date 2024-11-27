Bilecik'te Taksirle Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te, 'Taksirle Öldürme' suçundan aranan şahıs emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine, konaklamak için öğretmenevine gelen şahsın arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahıs hakkında; Eskişehir Ağır Ceza İlamat Masasınca; "Taksirle Öldürme" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile aranması olan şahıs arama kaydı olduğu bilgisi üzerine asayiş ekipleri harekete geçti. Ekipler şüpheli şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Şahıs, adli makamlarca tutuklanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK