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Bilecik'te Takla Atan Otomobilden Sürücü Yaralanmadan Çıktı

Bilecik'te Takla Atan Otomobilden Sürücü Yaralanmadan Çıktı
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Bilecik- Bozüyük-Eskişehir karayolunda seyir halindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Büyük hasarın meydana geldiği kazada sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, büyük hasarın meydana geldiği otomobilden sürücü burnu bile kanamadan çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik- Bozüyük- Eskişehir karayolunda seyir halindeki 26 EH 983 plakalı otomobil sürücüsü A.S., Akasya Altı mevkiin de direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp takla attı. Yaşanan trafik kazasında otomobilde büyük hasar meydana gelirken, sürücüsü ve araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle yol kontrollü şekilde verilirken aracın çekici yardımı ile çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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