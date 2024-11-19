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Bilecik'te Takla Atan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'te Takla Atan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı
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Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü ve yolcusu yaralandı, hastaneye kaldırıldılar. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabilirken, yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; dün gece Bilecik kent merkezinden TOKİ'ye seyir halindeki 11 ABZ 948 plakalı otomobil sürücü Halil Ş., Akasyaaltı mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç sağ tarafında bulunan toprak alana çıkıp takla atarak durabildi. Yaşanan kazada araç sürücüsü Halil Ş. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Mehmet Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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