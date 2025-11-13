Haberler

Bilecik'te Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracının takla attığı kazada hafif yaralanmalar yaşandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bilecik Pazaryeri İlçesi Demirköy köyü D-650 Karayolu üzerinde kaza meydana geldi. Kazada Bilecik-Bozüyük istikametinde seyir halinde olan 34 GGB 502 plakalı araç, sürücüsü Güngör K.'nin kontrolü kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
