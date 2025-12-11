Haberler

Dikiz aynası kırılan sürücü çareyi böyle buldu

Bilecik'te bir sürücü, kırılan sol dikiz aynasını evdeki küçük bir aynayla bağlayarak ilginç bir çözüm buldu. Bu durum çevrede gülümsemelere neden oldu ve 'Yurdum İnsanı' yorumlarına yol açtı.

Bilecik'te bir sürücü, kırılan sol dikiz aynası yerine ayna parçası bağlamakla çareyi buldu.

Bilecik'te Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi üzerinde sol dikiz aynasını kırılan sürücü çareyi kendi yöntemi ile bulurken, bu durum gülümsetti. Sürücü kırılan aynanın yerine evlerde kullanılan küçük bir aynayı lastik bir iple bağlayan sürücü 'Yurdum İnsanı' yorumlarına neden oldu. - BİLECİK

