Bilecik'te Şüpheli Şahıstan Uyuşturucu Ele Geçirildi

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te polis ekipleri, şüpheli tavır sergileyen bir şahsın yere attığı kağıt içinde esrar ele geçirildi.

Bilecik'te polis ekiplerinin şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsı, ekiplerin üzerine geldiği görünce elindeki kağıt parçasını yere attı. Ekipler şahsı alırken, yerdeki kağıt parçasının içinden 0,31 gram ağırlığında esrar çıktı. Şüpheli şahıs hakkında NARKO ekiplerince 'TCK 191-kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK