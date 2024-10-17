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Bilecik'te Şüpheli Şahıstan Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bilecik'te Şüpheli Şahıstan Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Bilecik'te polis ekipleri tarafından şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan bir şahsın yere attığı kağıt parçasından 0,31 gram esrar çıktı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te polis ekipleri, şüpheli tavır sergileyen bir şahsın yere attığı kağıt içinde esrar ele geçirildi.

Bilecik'te polis ekiplerinin şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsı, ekiplerin üzerine geldiği görünce elindeki kağıt parçasını yere attı. Ekipler şahsı alırken, yerdeki kağıt parçasının içinden 0,31 gram ağırlığında esrar çıktı. Şüpheli şahıs hakkında NARKO ekiplerince 'TCK 191-kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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