Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içinde piyasa değeri 275 bin TL olan 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, ilçede Muğla plakalı bir araçtan şüphelendiler. Durdurulan araç içinde piyasa değeri 275 bin olan 1 kilogram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan bong aparatı, 6 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan bong aparatı yapımında kullanılan cam aparat, 21.41 gram ağırlığında uyuşturucu öğütmeye yarayan değirmen tabir edilen düzenek içerisinde uyuşturucu maddelerden skank maddesi, 0.73 gram uyuşturucu maddelerden esrar maddesi, 2 adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör ve 10 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan B.Y. (26) ve Ö.D. (24) isimli şahıslar gözaltına alındı. İlk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan B.Y. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa