Bilecik'te Sunta Yüklü Tırın Dorsesi Yandı

Bilecik'te Sunta Yüklü Tırın Dorsesi Yandı
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İznik kara yolu üzerinde sunta yüklü bir tırın dorsesi yangın çıkardı. Sürücünün zamanında fark etmesi ve vatandaşların müdahalesi, yangının daha da büyümeden söndürülmesine yardımcı oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sunta yüklü tırın dorsesi alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, İznik kara yolu Çerkeşli köyü Gölet mevkiinde seyir eden sunta yüklü CC104 yabancı plakalı tırın dorsesi yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Çerkeşli köy halkı ilaçlama tankerleri ile Osmaneli itfaiye ekipleri ve Orman işletmeye ait itfaiye gelene kadar yangına müdahale ederek itfaiye ekipleri ile birlikte yangını söndürdü. Yangında tırın dorsesi ve suntaların yanmasıyla maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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