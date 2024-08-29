Bilecik'te su dolu çukura düşen koyun kurtarıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede köyünde su dolu çukura düşen koyun kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre; Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdere köyünde çoban tarafından otlanmak için dışarı çıkan koyunlardan biri su dolu çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma ve jandarma ekipleri intikal etti. Yapılan arama kurtarma sonrası koyun düştüğü su dolu çukurdan çıkarılarak sahibine teslim edildi. - BİLECİK