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Bilecik'te 'Sorumluluk Alan Huzur' Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik'te 'Sorumluluk Alan Huzur' Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı'nın başkanlığında düzenlenen toplantıda, muhtarların dilekleri görüşüldü ve genel güvenlik, asayiş, trafik konuları ele alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı başkanlığında 'Sorumluluk Alan Huzur' kapsamında toplantı gerçekleştirdi.

Polisevi'ndeki toplantıya merkez mahalle muhtarları, il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri katılım sağlarken muhtarların dilek ve isteklerine yer verildi. Toplantıda genel güvenlik, asayiş ve trafik konularını ele alındı. Daha sonrasında ise karşılıklı görüş ve önerilerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Kalaycı; "Bilecik huzurlu, Bilecik emniyette, Bilecik güvende" ifadelerinde yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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