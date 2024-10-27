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Bilecik'te Şömineden Sıçrayan Ateşle Yangın: Tek Katlı Ev Küle Döndü

Bilecik'te Şömineden Sıçrayan Ateşle Yangın: Tek Katlı Ev Küle Döndü
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, şömine yangını sonucunda tek katlı ev tamamen kül oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şömineden sıçrayan ateşin neden olduğu yangında, tek katlı ev küle döndü.

İlçeye bağlı Nazifpaşa köyünde Eşref B.K'. ya ait evde yaktıkları şöminenin tam sönmeyerek tahtaları tutuşturması sonucu sabah saat 07.00 sıralarında yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası yangın söndürülürken, tek katlı ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmaması sevindirirken, Jandarma yangın ile ilgili tahkikata başladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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