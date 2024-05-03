Bilecik'te 'Silahlı Tehdit' Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
Bilecik Söğüt İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Silahlı Tehdit' suçundan aranan 1 şüpheli Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Cezaevi'ne teslim edildi.
Bilecik'te 'Silahlı Tehdit' suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Bilecik Söğüt İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Silahlı Tehdit' suçundan aranan 1 şüpheli Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK