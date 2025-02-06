Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
İstanbul Mısır Çarşısı'nda bir restoranda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Mısır Çarşısı'nda korkutan yangın
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz

Bilecik'te Silahlı Tehdit Olayı: 3 Suç Makinesi Yakalandı

Bilecik'te Silahlı Tehdit Olayı: 3 Suç Makinesi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te polise silah çeken Selami Kırmızıyıldız, polis tarafından vurularak öldürüldü. Şahsın 13 ayrı suç kaydı olduğu, yanında bulunan iki kişinin de suç geçmişinin bulunduğu bildirildi.

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde polise silah çekmesi sonucu vurularak öldürülen şahsın 13 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilirken, yanında bulunan 2 kişinin de suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz gün Gazipaşa Mahallesi Yıldız Sokak'ta üzerinde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi olan Selami Kırmızıyıldız (25) Bilecik'teki emlakçı Ali Mengütay'ı ve eşini 41 BS 929 plakalı araçla evinden aldı. Ardından Ali Mengütay'ın eşi KADES uygulamasına basarak polisleri harekete geçirdi. Polislerle o anda KADES uygulaması üzerinden yazışan Ali Mengütay'ın eşi, ekiplerin kendisine ilettiklerini tek tek uyguladı. Ali Mengütay ve eşi, Selami Kırmızıyıldız'ı yeniden evlerinin önüne getirmeyi bir şekilde ikna etti. Selami Kırmızıyıldız'ın silahlı olduğu bilgisine de ulaşan ekipler Ali Mengütay'ın evinin önünde beklemeye başladı. Araç evin önüne yanaşınca polis ekipleri hemen harekete geçti. Selami Kırmızıyıldız polisleri görünce silahına davranması üzerine polis tarafından göğsünden vuruldu. Selami Kırmızıyıldız olay yerinde hayatını kaybetti.

Suç makinesi çıktılar

Polis, Selami Kırmızıyıldız'ın yanında bulunan Tuncay K. ve Abdulvahit K.'yı gözaltına aldı. Şahıslar, ifadelerin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkeme çıkan 2 kişi tutuklandı. Abdulvahit K.'nın 18, Tuncay K.'nın ise 30 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Valilik: "Araç şoförü Selami Kırmızıyıldız karın ve bel kesişiminde bulunan silahını çekip dolduruş yapmıştır"

Konu hakkında valilikten yapılan açıklamada, olayın bazı çevreler tarafından çarpıtılarak farklı şekillerde yansıtıldığı belirtilirken, doğru bilgilendirme zorunluluğu duyulduğu ifade edilerek, "3 Şubat 2025 tarihinde Bilecik'te meydana gelen ve bazı çevreler tarafından çarpıtılarak farklı şekillerde kamuoyuna yansıtılan olayla ilgili olarak doğru bilgilendirme yapmak zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu olay, bir gasp ve silahlı tehdit vakası olup, mağdurun KADES uygulaması üzerinden olayın başlangıcından itibaren görevli memurlarla mesaj yoluyla iletişim kurması ve 42 ayrı ihbarda bulunarak eşi ve iki çocuğuyla birlikte bir araçta bulundukları yönünde yetkililerden yardım talep etmesi üzerine emniyet güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştır. S.M. isimli şahıs, KADES uygulaması üzerinden yaptığı acil yardım çağrısında, içinde bulunduğu araçta silahlı kişilerin olduğunu ve hayati tehlike içinde olduklarını belirterek güvenlik güçlerinden yardım talep etmiştir. Emniyet güçleri, gelen ihbarlar doğrultusunda olay yerine intikal etmiş ve şüpheli aracı durdurmuştur. Araç şoförü Selami Kırmızıyıldız karın ve bel kesişiminde bulunan silahını çekip dolduruş yapmıştır. Emniyet güçleri araç içinde bulunan şahsa müdahalede bulunmuştur. Selami Kırmızıyıldız isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Şüpheli şahsın, 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet, 'Kasten Yaralama', 'Tehdit ve Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' gibi toplam 13 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
img

Saate bakıp sokağa döküldüler! Yüzlerce kişi sessizce böyle ilerledi
img

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
Yeni transferden kötü haber! Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu

Fenerbahçe'ye 3 isimden kötü haber
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.