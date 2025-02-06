Bilecik'te Silahlı Tehdit Olayı: 3 Suç Makinesi Yakalandı

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde polise silah çekmesi sonucu vurularak öldürülen şahsın 13 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilirken, yanında bulunan 2 kişinin de suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz gün Gazipaşa Mahallesi Yıldız Sokak'ta üzerinde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi olan Selami Kırmızıyıldız (25) Bilecik'teki emlakçı Ali Mengütay'ı ve eşini 41 BS 929 plakalı araçla evinden aldı. Ardından Ali Mengütay'ın eşi KADES uygulamasına basarak polisleri harekete geçirdi. Polislerle o anda KADES uygulaması üzerinden yazışan Ali Mengütay'ın eşi, ekiplerin kendisine ilettiklerini tek tek uyguladı. Ali Mengütay ve eşi, Selami Kırmızıyıldız'ı yeniden evlerinin önüne getirmeyi bir şekilde ikna etti. Selami Kırmızıyıldız'ın silahlı olduğu bilgisine de ulaşan ekipler Ali Mengütay'ın evinin önünde beklemeye başladı. Araç evin önüne yanaşınca polis ekipleri hemen harekete geçti. Selami Kırmızıyıldız polisleri görünce silahına davranması üzerine polis tarafından göğsünden vuruldu. Selami Kırmızıyıldız olay yerinde hayatını kaybetti.

Suç makinesi çıktılar

Polis, Selami Kırmızıyıldız'ın yanında bulunan Tuncay K. ve Abdulvahit K.'yı gözaltına aldı. Şahıslar, ifadelerin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkeme çıkan 2 kişi tutuklandı. Abdulvahit K.'nın 18, Tuncay K.'nın ise 30 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Valilik: "Araç şoförü Selami Kırmızıyıldız karın ve bel kesişiminde bulunan silahını çekip dolduruş yapmıştır"

Konu hakkında valilikten yapılan açıklamada, olayın bazı çevreler tarafından çarpıtılarak farklı şekillerde yansıtıldığı belirtilirken, doğru bilgilendirme zorunluluğu duyulduğu ifade edilerek, "3 Şubat 2025 tarihinde Bilecik'te meydana gelen ve bazı çevreler tarafından çarpıtılarak farklı şekillerde kamuoyuna yansıtılan olayla ilgili olarak doğru bilgilendirme yapmak zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu olay, bir gasp ve silahlı tehdit vakası olup, mağdurun KADES uygulaması üzerinden olayın başlangıcından itibaren görevli memurlarla mesaj yoluyla iletişim kurması ve 42 ayrı ihbarda bulunarak eşi ve iki çocuğuyla birlikte bir araçta bulundukları yönünde yetkililerden yardım talep etmesi üzerine emniyet güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştır. S.M. isimli şahıs, KADES uygulaması üzerinden yaptığı acil yardım çağrısında, içinde bulunduğu araçta silahlı kişilerin olduğunu ve hayati tehlike içinde olduklarını belirterek güvenlik güçlerinden yardım talep etmiştir. Emniyet güçleri, gelen ihbarlar doğrultusunda olay yerine intikal etmiş ve şüpheli aracı durdurmuştur. Araç şoförü Selami Kırmızıyıldız karın ve bel kesişiminde bulunan silahını çekip dolduruş yapmıştır. Emniyet güçleri araç içinde bulunan şahsa müdahalede bulunmuştur. Selami Kırmızıyıldız isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Şüpheli şahsın, 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet, 'Kasten Yaralama', 'Tehdit ve Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' gibi toplam 13 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi. - BİLECİK