Bilecik'te silahlı saldırının zanlıları tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen silahlı saldırının zanlıları olan H.Ç. ve A.A. tutuklandı. Bir kişinin yaralandığı olayın ardından yapılan çalışmalar sonucu zanlılar yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlıları olarak yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Sanayi Sitesinde henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan tartışma sonucu M.K. isimli şahıs silahla yaralanmıştı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu olayın zanlıları olan H.Ç. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK