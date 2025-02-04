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Bilecik'te Silahlı Çatışma: Vali Huzurun Süreceğini Açıkladı

Bilecik'te Silahlı Çatışma: Vali Huzurun Süreceğini Açıkladı
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Bilecik'te yaşanan bir silahlı çatışma sonrası Vali Şefik Aygöl, şehrin huzurunu korumak için mücadele edeceklerini belirtti. Olayda bir kişi hayatını kaybederken diğer mağdur hastaneye kaldırıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, dün gece kent merkezinde yaşanan silahlı çatışmanın ardından bir açıklama yaparak, "Bilecik'te huzurumuz devam ettireceğiz" dedi.

Olay, dün gece Gazipaşa Mahallesi Yıldız Sokak'ta üzerinde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi olan Selami Kırmızıyıldız (25) Bilecik'teki emlakçı Ali Mengütay'ı ve eşini 41 BS 929 plakalı araçla evinden aldı. Ardından Ali Mengütay'ın eşi KADES uygulamasına basarak polisleri harekete geçirdi. Polislerle o anda KADES uygulaması üzerinden yazışan Ali Mengütay'ın eşi, ekiplerin kendisine ilettiklerini tek tek uyguladı. Ali Mengütay ve eşi, Selami Kırmızıyıldız'ı yeniden evlerinin önüne getirmeyi bir şekilde ikna etti. Selami Kırmızıyıldız'ın silahlı olduğu bilgisine de ulaşan ekipler Ali Mengütay'ın evinin önünde beklemeye başladı. Araç evin önüne yanaşınca polis ekipleri hemen harekete geçti. Selami Kırmızıyıldız polisleri görünce yanındaki silahla araç içinde bulunan Ali Mengütay'a ateş ederek kolundan yaralı. Bu esnada polisler Selami Kırmızıyıldız'a ateş ederek göğsünden vurdu. Yaşanan çatışmada Selami Kırmızıyıldız olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı Ali Mengütay sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Selami Kırmızıyıldız'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

"KADES programında polis memurlarımızı davet ederek, mesajlaşarak muhtemel bir olayın önüne geçildi"

Olayla ilgili bir basın açıklaması yapan, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Evet dün gece maalesef şehrimizde üzücü bir vaka oldu. Dün yaptığımız basın açıklamada huzurun şehri olan Bilecik'te huzurumuz devam ettireceğiz demiştik. En büyük amacımız bu huzurumuzu bozmak isteyen gerek içeride, gerek dışarıda kim olursa, biz bunlarla mücadeleye devam edeceğiz. Dün de şehrimizde iki vatandaşımızı bir şekilde kaldırmaya çalışan, onları borç konusu ile bahane ederek, onları götürmeye çalışan iki vatandaşımız var. Şahıslar Kocaeli'nden gelmiş buraya. Kişilere karşı özellikle hanımefendinin belki bilinçli davranarak devletimizin kadınlarımıza bir ayrıcalığı olarak uygulamalı olarak gösterdiği KADES programında polis memurlarımızı davet ederek, mesajlaşarak önüne geçildi. Tabii karşı taraftaki vatandaş polis memurumuza silah çekince orada bir çatışma esnasında polis memurumuzun silahından çıkan kurşunla etkisiz hale getirildi. Başsavcımız, adliyemiz süreci devam ettiriyor ve objektif bir soruşturma olma hasebiyle özellikle il emniyetimizin ve savcımızın talebi üzerine operasyonu da jandarmamız yapıyor. Bu şekilde adli vaka devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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