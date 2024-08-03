Bilecik'te Silahlı Çatışma: Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi

Bilecik'te dün gece bir saldırgan ile polis arasında yaşanan silahlı çatışmanın boyutu gün ağarınca daha net olarak ortaya çıktı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir adreste 'Silah atıldı' ihbarı alan ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Olayın yaşandığı yerdeki zanlı, kapıyı açmayarak polise zorluk çıkarırken, elindeki tüfekle polise ateş açtı. Bunun üzerine bölgeye Eskişehir'den Polis Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Ara ara sıcak çatışmanın da yaşandığı bölgede geniş çaplı önlem alındı. Yaklaşık 6 saatlik ikna çabalarının ardından polis ekibi, zemin kattaki eve balkondan girmeye çalışırken, yeniden ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirdiler. Şahsın cesedi savcının incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çatışmanın boyutu gün ağarınca çıktı

Bölgede olayların ardından polis geniş çaplı önlem alırken, evin çevresi güvenlik şeridi ile kapatıldı. Şahsın öldüğü odanın yanındaki pencerenin koçbaşı ile yıkılarak içeri girdiği görülürken, evde büyük hasar meydana geldi. - BİLECİK