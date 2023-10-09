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Bilecik'te Silah Kaçakçılığı Yapan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi.